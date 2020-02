Rüütelmaa Gonsiori seaduserikkujatest: paljud arvavad ka, et linnas võib kiirust ületada. See ei tähenda, et kiiruspiirangut tuleks tõsta

Delfi kirjutas täna, kuidas Gonsiori tänaval rikuvad pea kaks kolmandikku liiklejatest seadust, kui kasutavad ühissõidukitele mõeldud bussiradasid.

Talvo Rüütelmaa ütles Delfile, et ka transpordiametis on mõeldud, kuidas liikluskorraldust paremaks teha, kuid mis puudutab Gonsiori probleemi, siis see on eelkõige autojuhtide kombe küsimus.