Ruuben Kaalepi kamraadiks on britt, kes asutas terrorirühmituse, mis samas nimekirjas ISIS-e ja Al-Qaedaga

Kaalep on sõna võtnud Briti natsidele kuuluvas raadiojaamas Renegade Broadcasting. On olemas ka samanimeline veebikülg. Selle juht Kyle Hunt ei saa kahte lausetki öelda, ilma et sõna "juut" sisse ei tuleks.

Kaalepi sõps ja intervjueerija Broadcastingus on samuti tore tegelane nimega Paul Hickman. Endisest Britsh National Party (Briti rahvuspartei) liikmest sai hiljem National Actioni nimelise neonatside grupi asutaja.

2016. aasta detsembris tunnistati National Action brittide poolt terrorirühmituseks - esimene paremäärmuslik rühmitus, mis sellise tiitli välja on teeninud, kantud samasse nimekirja, kus asuvad ka ISIS ja Al-Qaeda.

Nagu näha, pole EKRE noorteliikumise juhil mingit probleemi selliste kamraadidega koos asju ajada.