Ruuben Kaalep: EKRE lahkus koalitsioonikõnelustelt teadmisega, et piirilepingu teema on külmutatud

Kaalep kinnitas Delfile, et EKRE tõepoolest lahkus koalitsioonikõnelustelt teadmisega, et piirilepingu teema on külmutatud. "Koalitsioonilepe piirilepingut ei maini, seega eeldame, et valitsus seda riigikogu ette ei too," sõnas ta.

"Meie ei saa ühelgi juhul heaks kiita sellist piirilepingut, mis legitimiseerib Eesti territooriumi tükeldamise ja sõidab üle setode, vadjalaste ning isurite huvidest," lisas Kaalep.

Diskussioon algas Vikerraadio saates Eesti ja Vene piirilepingu ratifitseerimise osas väliskomisjoni reformierakondlasest liikme Valdo Randpere märkusest: “Peame ootama, kuni EKRE valitsusest minema lendab ja mõistlik valitsus piirilepingu ära teeb.”

Selle peale päris saatejuht Indrek Kiisler, et kas koalitsioonis on kokkulepe, et piirilepet ei tooda ratifitseerimiseks parlamenti. Kaalep vastas sellele, et nii võib öelda.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa lisas, et otsest kokkulepet pole tema täheldanud. “Ootame uue välisministri töö alguse ära,” märkis ta.