Russalka juures muutub homsest liikluskorraldus

Muudatusega hakkab Narva maantee lõigul toimima 2+1 sõidurajaga liikluskorraldus. See tähendab, et hommikustel tipptundidel ja ajavahemikul kella 7st kuni kella 15ni on kasutusel kaks sõidurada kesklinna suunal ja üks sõidurada linnast väljuval suunal.

Õhtustel tipptundidel ning ajavahemikul kella 15st kuni kella 7ni hommikul on kasutusel kaks sõidurada kesklinnast väljuval suunal ja üks sõidurada kesklinna suunal.

Seega muutub keskmise sõiduraja suund kell 7 hommikul ja kell 15 päeval.

Niisugune liikluskorraldus kehtib kuni 3. augustini.

„Palume liiklejatel järgida ajutist liikluskorraldust ning pidada kinni kehtestatud piirkiirustest. Vabandame töödega kaasnevate ajutiste ebamugavuste pärast ning loodame mõistvale suhtumisele,“ sõnas Kesklinna vanem Vladimir Svet.