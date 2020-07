Ruhnu laevuke Runö navigeeris end tundmatu objekti vastu sõidukõlbmatuks

Kihnu Veeteede esindaja märkis Delfile, et kordagi keegi reisijatest ohus polnud: laev oli igatepidi juhitav ja sõidetav. Kogetud vibratsiooni tingis asjaolu, et laeva parem sõudekruvi oli merevetes navigeerides tabanud miskit pehmet ja suurt - suurima tõenäosusega ulpivat palki.

"Suure tõenäosusega kõik viitab sellele, et parem sõudekruvi on tabanud ujuvat palki," märgiti Kihnu Veeteedest. "Ühtegi kriipsu mujal korpusel peal pole, ainult parema sõudekruvi vindilaba on deformeerunud, sedasi ümmarguselt ja pehmelt. See sai olla just selline palgi kõvadusega asi, mitte kivi ega raud. Vibratsioon tekkis, kuna laev pandi ühel hetkel täiskäigule ja sellise veaga töötas ainult üks mootor."

Millega asendatakse?

"Ega head varianti siin üleüldse Eestis polegi," tõdes Ruhnu vallavanem Andre Nõu Delfile. "Koostöös maanteameti ja Kihnu Veeteedega tellisime lennuki, mis tuleb täna kella seitsmest ja viib nii-öelda hädas inimesed Saaremaale."

"Hädas inimeste" all pidas Nõu silmas isikuid, kes on saarel juba pikemat aega kinni - vahepeal tabas ju Eesti alasid torm, mis andis saarelviibinutele põhjust mereteed heitlikes oludes mitte ette võtta.

Lennusõit Saaremaale on planeeritud kaheks korraks - veetakse nii inimesi, koeri kui ka jalgrattaid. Kauba liikumise eest vastutab ruhnulaste päästekaater, mis toob toidukraami ning vajadusel toimetab üle vete ka paar inimest.

Kihnu Veeteedest märgiti, et tänase plaani kohaselt on laev sõidukorras juba homseks õhtuks - seda tingimusel, et vajalikud varuosad on olemas ning kõik läheb plaanipäraselt. Kindel saavat asjade käigus olla Kihnu Veeteede esindaja sõnutsi alles siis, kui laev on veepinnal ning oma tegusid toimetamas.