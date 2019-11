Rotid järasid puruks lausa 300 meetrit riiklikult tähtsaid kaableid

RIA riigivõrgu osakonna juht Kaido Plovits ütles, et täna kontrolliti üle teisi sidekaevusid. „Avastasime, et neljas sidekaevus on närilised kahjustanud kokku kuni 300 meetri jagu seda sama fiiberoptilist kaablit. Vältimaks ootamatut ja laialiulatuslikku katkestust, vahetame ülejäänud katkise osa täna öösel ära.“ Ta lisas, et erakorralisele hooldustööle peaks kuluma maksimaalselt 7-8 tundi. „Seega hommikuks on ühendus taastatud,“ lausus Plovits.

RIA teavitab hooldustööst kõiki kliente ning suur osa neist saab oma teenuse ajutiselt tagavara andmesideühendusele kolida.

„Digiretseptide väljastamisel ja kasutamisel ning riigiportaali töös katkestusi oodata ei ole. Küll aga katkeb ööseks side Harku valla lasteaedades, koolides ning kohaliku omavalitsuse hoonetes, sest neil puudub paralleelne andmesideühendus. Kui kõik läheb plaanitult, siis oleme varahommikuks kaabli välja vahetanud. Anname kohe teada, kui on siiski oodata katkestusi teenuste töös. Oleme eilsest juhtumist õppinud ning parandustöödeks paremini valmistunud, seega ei tohiks tähtsate teenuste töö häiritud olla. On väga ebatõenäoline, et kordub eilne stsenaarium, kus inimesed ei saa mitme tunni jooksul ligi riigiportaalile ja digiretseptidele, sest meie partnerid on valmis oma teenuseid suunama. Teisi riigi- või riigivõrgu teenuseid parandustööd ei puuduta,“ ütles Plovits.

RIA tehnikud ühes partneritega alustavad kaabli väljavahetamisega täna hilisõhtul kella 22 ajal. Töödega plaanitakse ühelpool olla hiljemalt homme hommikuks kella 6ks. „Loodame, et tööd edenevad viperusteta,“ lõpetas Plovits.