Rootslased loovad sekslelude ohutuse komiteed, mida toetavad Eestist sotsiaalministeerium ja terviseamet

Uut tehnilist komiteed tahetakse luua selleks, et seksmänguasjad oleksid ohutumad. Näiteks võivad sekslelud sisaldada erinevaid keemilisi aineid, millest palju on juba laste mänguasjades, mis puutuvad kokku limaskestadega, keelustatud. Seetõttu leidis terviseamet, et peaks komitee töös osalema.

Lisaks terviseametile loodetakse osalemist ka tarbijakaitseametilt ning tehnilise järelevalve ametilt, sest tegemist on tooteohutusega ja paljud mänguasjadest on ka elektroonilised seadmed.

Sotsiaalministeerium toetab terviseameti seisukohta. Lõpliku Eesti seisukoha tehnilise komitee moodustamise vajalikkuse osas kujundab Eesti standardikeskus.