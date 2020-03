Rootsis nõudis koroonaviirus esimese elu

Stockholmi regioon teatas pressiteate vahendusel, et haiglas on veel üks inimene, kes vajab koroonaviirusega võitlemiseks intensiivravi.

Rootsis on kokku hetkel avastatud 486 uue koroonaviiruse kandjat.

EIle teatas Rootsi terviseamet, et riigis on viiruse leviku riskioht suur. Teade tuli pärast tõsiasja, et väheste haigete naktunute haigusallikat ei suudetud seostada ühegi välisreisiga. Seetõttu tõstis Rootsi riigisisese viiruse leviku ohuhinnangu kõige kõrgemale ehk viiendale astmele.

Suurem osa Rootsi koroonaviiruse juhtudest on sarnaselt Eestile seotud Põhja-Itaaliaga. Lisaks on haigus saadud Iraanist, USA-st ja Saksamaalt. Terviseamet ütles, et Rootsis pole viirusel küll laia riigisisest levikut, kuid käputäis inimesi nakatusid ilmselt Rootsis.

Terviseameti töötajad rõhutasid, et nad pole veel riigisisest levikut kuidagi tõestanud või kinnitanud, aga kuna mõne juhu nakatumise allikas polnud selgunud, ei saa võimud seda välistada.