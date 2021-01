Rootsi siseminister: hauarahu seaduse muudatus lubab vaid uuringuid

"Me esitame peagi ettepaneku muuta Rootsi seadust nii et võimudel oleks võimalik teha soovitud uuringuid. Ma arvan, et me esitame sellise ettepaneku lähiajal," sõnas Damberg usutluses ERRile.

Ta märkis, et tegemist on tõenäoliselt püsiva, aga väga kitsas seadusemuudatusega, mis ei luba sukeldumisi üldiselt, vaid üksnes võimudel oma töö tegemiseks. "Me ei ole detailidesse veel süvenenud, aga ma olen üsna kindel, et Rootsi saab muuta oma seadust enne suve nii et Estoniat oleks võimalik uurida," ütles Damberg.

Taoliste uuringute kogumaksumuseks on Rootsi hinnangul viis miljonit eurot.

Väitele, et Rootsi valitsus ei ole ülemäära entusiastlik asja uurimises ja võib-olla isegi püüab seda pidurdada, vastas Damberg, et "oleme juba näidanud, et nad eksivad". "Rootsi peaminister ütles algusest peale, et me oleme valmis võtma vastu vajalikud otsused, et teha vajalikke uuringuid," märkis ta. "Nüüd on uurimisasutused tulnud meie juurde ja palunud seadust muuta. Ma olen otsustanud esitada seadusemuudatused, mis teevad uurimise võimalikuks, nii et reaalsus näitab, et see on vale."

Ministri sõnul jõuab ettepanek parlamenti märtsis.