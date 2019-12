Roosad crocs'id ja elektrisinine müts: Cärolini otsingud kestavad

Tütarlapse otsingud on kestnud juba pea nädala. Selle aja jooksul on ühe Pääsküla hoone videokaamera salvestiselt tuvastatud tema liikumine, kohtutud ja vesteldud mitmete tunnistajatega ning tuvastatud ka koht, kus Cärolini telefon viimati mastiga ühendust sai.

Eesmärgiks uued infokillud

Otsinguid juhtiva Operatiivse Otsingugrupi OPEROG juht Aare Rüütel märkis Delfile, et tänane päev kulutatakse uue informatsiooni otsimiseks. Eilne otsing, millest võttis osa üle 60 inimese, tulemusi ei toonud.

"Täna paneme piirkonda üles kuulutusi," sõnas Rüütel, pidades silmas Pääsküla-Hiiu-Männiku ala. Kuna raba on sedavõrd käidav koht, panustatakse otsinguretkeil ka rabakülastajatele.

Rüütel jääb uute reidide korraldamisel ootama värskeid juhtlõngu. Hetkeseisuga on ainsaks kindlaks otsingupaigaks Pääsküla raba, ent uue otsingu täpsemaid detaile Kadunud SA tegevjuht meie hetkeseisuga anda ei oska. "Rabas on veel palju otsimist," märkis Rüütel.

Cärolini kirjeldus

Cärolin on 165 cm pikk, keskmise kehaehitusega ja õlgadeni ulatuvate pruuni värvi juustega. Tal on seljas musta värvi karvase kraega kapuutsiga jope, mille all khakivärvi laiguline kapuutsiga jakk ning jalas rohekat-pruunikat värvi laigulised püksid. Peas on Cärolinil sinist värvi soe müts valget värvi kirjaga NY, jalas roosat värvi crocsid.

Hea lugeja! Kui omad kadunud neiu liikumiste kohta kasvõi väiksematki infokildu, pöördu palun OPEROGi poole telefonil 6616 776 või kirjuta neile aadressil info@kadunud.ee.