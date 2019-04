Rööbastele tuleb Raimond Valgrele pühendatud tramm

Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul on Valgre looming oma lihtsuses ja rahvalikkuses mõistetav ja oluline mitme põlvkonna inimestele. „Valgre loomingus on igatsust, lootust ja armastust, see aitab üle saada eluraskustest ning jääda alati inimlikuks. Just sellepärast köitis tema looming kuulajaid nii esimese iseseisvuse ajal, rasketel sõja-aastatel, kui ka selle järgnenud keerulistel aegadel. Valgre lummus kestab tänaseni ja nii otsustasimegi jäädvustada selle keerulise saatusega andeka helilooja mälestuse nimelise trammiga,“ lisas ta.

TLT AS Trammiteenistuse direktor Andres Vään ütles, et ettepanek ühele muusikatrammidest Valgre nimi anda, tuli tema loomingu tulistelt austajatelt. „Valgre laulud ei jäta kedagi külmaks. Need on muutunud rahvalauludeks, mida iga inimene suudab kaasa laulda,“ selgitas Vään.

Tallinna Linnatranspordi ASile on nimeliste trammide liinile saatmine pikem traditsioon: Valgre mälestustramm on järjekorras seitsmes. Läinud aasta septembrist on igal kuul saadetud liinile üks muusikatramm, mis on saanud nime Neeme Järvi, Anne Veski, ansambel Smilersi, lõõtsamaestro Heino Tartese, vabaduslauliku Alo Mattiiseni ja Georg Otsa järgi.

Lisaks muusikatrammidele, sõidab Tallinnas kuus retrotrammi, mis on nimetatud Eestile oluliste riigimeeste ja sõjaväelaste järgi.

Tallinna Linnatranspordi AS otsustas anda muusikute nimed kaheteistkümnele KT-6 trammile, mille kaasajastamisse investeeriti 2016.-2018. aastal 10,8 miljonit eurot.