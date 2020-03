Romantika on jõudnud poolele teele. Kapten: oleme kõik väga rõõmsad!

Keskööl startis Sassnitzist laev Romantika, mis on nüüd kapten Peeter Allasti sõnul jõudnud poolele teele. "Meil on jäänud sõita veel 12 tundi, reis kestab kokku ööpäeva. Sõit on siiamaani väga rahulikult kulgenud ja valitseb positiivne meeleolu. Oleme kõik väga rõõmsad!" ütles Allast.

Kapten tõdes, et kuigi see sõit on ühest küljest töö nagu töö ikka, siis teisalt on see igatepidi teistmoodi. "See on ikkagi evakuatsioonisõit, mida teeme kõik entusiasmiga," sõnas Allast.

Vintsutused on läbi

Eile õhtul läksid kapteni sõnul enamik reisijaid kohe õhtusöögile ja siis kajutitesse puhkama. "Eks neil oli mitmeid päevi piiri peal olla ja kõige tähtsam saada duši alla ja magama," ütles Allast.

Täna hommikul on laevas näha juba puhanumate nägudega inimesi ja parasjagu süüakse hommikust.

Vaata, millised ettevalmistused käisid eile Romantika pardal:



Valitsus tuli appi

Valitsus teatas üleeile, et toob Saksamaal lõksus olevad eestlased ära Tallinki laevaga Romantika. Kuna Poola pani piirid kinni, siis on sealtkaudu Eestisse pääsemine väga keeruline.

Plaanis on käima panna teine Tallinki laev Paldiski-Sassnitzi liinil, mis mahutab ka Romantikast rohkem autosid, et veel Euroopasse lõksu jäänud eestlasi ära tuua.

