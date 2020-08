Rohi korrarikkumiste vastu: Tallinna kesklinna parkides hakkavad patrullima turvatöötajad

Kesklinna valitsus sõlmis eelmise nädala lõpul lepingu turvafirmaga USS Security. Turvafirma töötajad alustavad patrullimist täna õhtul ning teevad seda järgneva nelja nädala jooksul. Leping kestab 13. septembrini.

"Suvi on kulgenud Tallinna kesklinnas päris rahulikult ja turvaliselt, varasematel aastatel suuri probleeme põhjustanud kambad ei ole võrreldavate korrarikkumistega silma jäänud. Loodame, et samasuguseks kujunevad ka suve viimased nädalad. Samas oleme valmis selleks, et kooliaasta saabudes tulevad noored tagasi linna, hakkavad rohkem kogunema ja tegutsema. Et ennetada võimalikke pahategusid ja inimesi lihtsalt distsiplineerida, otsustasime jätkata eelmiste suvede praktikat ja kasutada kriitilisemal ajal turvateenust," selgitas Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus.

Turvatöötajate kaheliikmelised jalgsipatrullid liiguvad südalinna rohealadel igal õhtul 4-6 tundi – nädala alguses lühemalt, alates kolmapäevast kauem. Erakorraliste olukordade puhuks peab turvafirma saatma välja täiendava ekipaaži, kes on suuteline kiiresti ja tõhusalt olukorda julgestama.

Põhja politseiprefektuuri kesklinna jaoskonna juhi Kaido Saarniidu sõnul võivad inimesed kesklinnas liikudes tunda end turvaliselt.

"Korrarikkumised parkides on märgatavalt vähenenud ning seda suuresti tänu heale koostööle linnaosavalitsuse, noorsootöötajate ja noortekeskusega, kellega oleme leidnud noortele alternatiivseid lahendusi vaba aja sisustamiseks," ütles Saarniit ja lisas, et parkides patrullimist jätkavad ka politseinikud: "Hoiame pidevalt alaealiste tegevusel pilku peal, et võimalikku riskikäitumist ennetada. Politseinikud on väljas noortega suhtlemas, nende muresid kuulamas, vajadusel ka loomulikult abistamas."