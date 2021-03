Roheliste tuumajaamavastane algatus kogus riigikokku saatmiseks vajalikud hääled

Nädalavahetusel kogus roheliste erakonna algatus "Eesti ei ole tuumapolügoon" keskonnas rahvaalgatus.ee kokku tuhat allkirja, mida on vaja ettepaneku riigikokku saatmiseks.

"Nüüd kus pole enam saladus, et Eestis ei saada isegi piimapakkide ja ketšupipudelite käitlemisega hakkama, kõlab radioaktiivsete tuumajäätmete ladestamise plaan eriti absurdselt," sõnas Eestimaa Roheliste juht Züleyxa Izmailova.

Erakond Eestimaa Rohelised ja algatusele allakirjutanud tegid riigikogule ja valitsusele ettepaneku lõpetada tuumaenergia-alase tegevuse rahastamine ja läbiviimine Eestis ning kuulutada Eesti tuumavabaks.

Algatusega soovitakse, et riigikogu ja valitsus annaks selge signaali, et energia tootmisel Eestis on prioriteetideks päikese-, tuule- ja puhas vesinikuenergeetika ning taastuvenergia salvestustehnoloogiad.