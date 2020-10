Rohelised: peaministril on viimane aeg teha riigimehelik otsus ning vabastada Helme ministriametist

Need ei kahjusta roheliste hinnangul mitte ainult Eesti rahvusvahelist mainet, vaid õhutavad vastandumist ning viha ka Eesti inimeste vahel.

“Mart Helme puhul ei saa isegi öelda, et piir on nüüd ületatud - piiri ületas Helme juba ammu,” sõnas Erakond Eestimaa Rohelised esimees Kaspar Kurve. “Selline siseminister ei tee Eesti riigile au ning Jüri Ratasel on viimane aeg teha riigimehelik otsus ning vabastada Helme ministriametist, sest viimasel puudub ilmselgelt väiksemgi kompetents sellise positsiooni jaoks.”

Erakond Eestimaa Rohelised juht Züleyxa Izmailova märkis: "Põhiseaduse § 12 on kõigile täitmiseks. On lubamatu ja vastutustundetu, et üks ministritest on selle unustanud ja õhutab viha oma enda riigi inimeste vastu. Lõhenenud ühiskond on aga otseseks ohuks sisejulgeolekule ja inimeste turvalisusele, mis ongi selle konkreetse ministri vastutusvaldkonnas.“

Rohelised lisasid, et ootavad peaminister Jüri Rattalt siseminister Mart Helme vabastamist ametist. "Eesti peab olema avatud ning solidaarne riik, kus sellistel väljaütlemistel, eriti valitsuse tasemel, kohta ei tohi olla," seisis pressiteates.

Rohelised toetavad abielu kahe täiskasvanud inimese vahel, sõltumata nende soost.