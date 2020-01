Roheline liikumine: Euroopa Liidu õiglase ülemineku mehhanism toetab Eesti väljumist põlevkivist

Rahastuse kaasamiseks tuleb liikmesriikidel esitada piirkondlikud õiglase ülemineku plaanid, mis peavad olema kooskõlas värske riikliku energia- ja kliimakavaga. Kuigi Eesti kava ei paista hetkel rohelise liikumise hinnangul silma ambitsioonikusega, on uue plaaniga võimalik varasemaid eesmärke ületada ning saavutada näiteks Eesti kliimaneutraalsus juba aastaks 2035, nagu nõuab ligi 3000 kodaniku allkirjaga rahvaalgatus, mis riigikogus menetlusel on.

Vasser märkis, et kogemused Kesk-Euroopa riikidest tõestavad, et õiglase ülemineku protsess on edukas, kui plaani eestvedajateks on kohalikud osapooled ning senised suur-reostajad ei saa oma äri edasiseks jätkamiseks riigilt otseseid ega kaudseid toetusi. "Heaks näiteks on Slovakkia, mille üks endistest kivisöe piirkondadest on võtnud uueks suunaks majandustegevused, mis on sümbioosis puhta elukeskkonnaga," sõnas Vasser.