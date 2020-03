Robotkullerite tootjat tabas koondamislaine: Starshipi Tallinna kontori read hõrenesid

Starshipi tegevjuht Lex Bayer selgitas, et kuna koroonaviirus avaldab negatiivset mõju üle kogu maailma, peab ka Starship tegema praeguses olukorras väga raskeid otsuseid.

Starship koondas oma Tallinna kontoris inimesi, sest seoses koroonaviiruse levikuga tehakse täiendavaid jõupingutusi pakkumaks kohaletoimetamisteenust USA kohalikes linnaosades, teatas ettevõte Delfile.

Sellest tulenevalt tuli ettevõtte ärifookust muuta, sest USA ülikoolilinnakutes on viiruse tõttu töö juba kuu aega pidurdunud olnud.

Delfile on viidatud, et koondatute arv võis olla saja ringis. Ettevõte neid numbreid aga ei avalda. Geeniusele teadaolevalt töötas Starshipis ligi 260 inimest, ametlike andmete kohaselt oli veel detsembris ettevõttes alla 200 töötaja. Starshipi meediaesindaja sõnul moodustas koondatute arv kogu töötajate arvus vähemuse.

Bayer selgitab, et kuna paljud Starshipi partnerid ülikoolilinnakutes on olnud sunnitud ajutiselt oma tegevuse peatama, on ettevõte pidanud tegema teatud muudatusi oma teenuse pakkumisel.

"Kuigi teeme jätkuvalt kõik endast oleneva, et pakkuda veel ülikoolilinnakutes asuvatele üliõpilastele oma teenust, siis peame vajalikuks teha täiendavaid jõupingutusi, et pakkuda kohaletoimetamisteenust ka kohalikes linnaosades," põhjendas Bayer.

Bayeri sõnul teeb ettevõte kõik endast oleneva, et partnerid ja kliendid saaksid nii täna kui ka tulevikus vajaliku teenuse õigel ajal ja õiges kohas.

Bayer aga soovib tunnustada kõiki, keda ajutise ärifookuse muutmise tõttu koondati.

"Avaldame siinkohal siirast tänu ja tunnustust kõigile meeskonna liikmetele, keda erandlike asjaolude tõttu vastu võetud otsused puudutavad," teatas Bayer.