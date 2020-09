Robert Sarvelt nõudekirja saanud linnamuuseumi töötajad püüavad töörahu taastada linna usaldusisikuga

Härm saatis vandeadvokaat Robert Sarve kaudu mitmekümnele linnamuuseumi töötajale nõude kokku summas 2588 eurot. Selle aluseks on linnamuuseumi töötajate aasta alguses linnapeale saadetud pöördumine, kus nad avaldasid muret Härmi juhtimisvõtete ja kehva töökultuuri pärast. Pöördumist tõlgendab Sarv laimuna.

Nõudekirja 2000 eurole ja advokaadikulude hüvitamisele said ka mitmed eakad ja staažikad muuseumitöötajad, kelle jaoks oli see traumeeriv ja seetõttu on kujunenud olukord stressitekitav kõigile. Linnamuuseumi töötajad on ühel meelel linnapea Mihhail Kõlvartiga, kes on nimetanud ameti juhi käitumist vastuvõetamatuks.

Reedel kohtusid linnamuuseumi esindajad Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi ja linna personalidirektori Vilve Raigiga. "Meil tuleb ühiselt leida kiiremas korras kujunenud olukorrale lahendus, et maandada pingeid muuseumis ja säilitada töörahu. Selle lahenduse ja töörahu nimel panustab ka meie usaldusisik. Ühtlasi pakume psühholoogilist tuge ja nõustamist neile muuseumitöötajatele, kellele tekkinud olukord on pingeid ja täiendavat tööstressi tekitanud," sõnas Belobrovtsev.

Linnamuuseumi töötajate ja Härmi omavahelised suhted on olnud pikalt pingelised ja selline käik pingestas neid veelgi. Belobrovtsev on varasemalt Delfile öelnud, et kultuuriameti ja linnamuuseumi vahel tekkinud pinged vajavad lahendamist rahulikus töökeskkonnas, mitte läbi kohtu. "See saab olema väljakutseks nii linnamuuseumi uue direktori kui ka loodava ühendameti, Tallinna kultuuri- ja spordiameti uue juhi jaoks," sõnas abilinnapea.