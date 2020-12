RMK pidas neist tehtud kriitilist kunstitööd ebaeetiliseks ja palus selle ühismeediast eemaldada

RMK tähed teevad mootorsae häält. Linnuparv tõuseb puudest lendu. RMK tähed võtavad logo eest kaks puud maha. See animatsioon RMK logost oli nende hinnangul ebaeetiline ja kahjustas nende mainet.

Kunstnik ning Tartu kunstikooli õpilane Silver “condrad” Rannak märkis, et see on esimene kord, kui tal on küsitud kunstitöö sotsiaalmeediast eemaldada. Kuigi Rannaku õpetaja Merit Karise eemaldas animatsiooni Facebookist, ripub ühiskonnakriitiline animatsioon seni Rannaku avalikul ühismeediakontol.