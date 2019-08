Risto Berendson: Anneli Ammas kuulus ajakirjanike koolkonda, kelle jaoks inimene oli tähtsam kui lugu

Anneli Ammase pikaaegne kolleeg ja sõber, Õhtulehe uuriva toimetuse juht Risto Berendson tõdes, et selliseid ajakirjanikke, nagu oli Ammas, täna väga palju ajakirjandusest ei leia.

"Ammas kuulus koolkonda, kelle jaoks oli inimene tähtsam kui lugu. Ajakirjanikke, kelle jaoks on alati tema loos olev inimene oluline, ei ole palju. Ma arvan, et ei ole palju ka neid ajakirjanikke, kes on mitmetest lugudest loobunud, kuna see inimene seal on olulisem," sõnas Berendson.

Ammas oli Berendsoni sõnul lõpuni ajakirjanik, ehkki viimase aasta jooksul õnnestus tal tervise tõttu vaid paar korda ajakirjaniku tööd teha.

"Ta oli väga südikas. Ma arvan, et ta andis nende aastakümnete jooksul, mis ta ajakirjanduses tegutses, Eestile palju rohkem, kui suur hulk ajakirjanikke kokku," leidis Berendson.

"30 aastaga võib ajakirjanikul tekkida mugavus, et nüüd ma teen tähtsaid lugusid ja istun kontoris. Ammas ei olnud selline. Ta ütles, et jah, ma lähen kohapeale, see on päriselu," meenutas Berendson. "Ta oleks võinud rahulikult toimetuses istuda, tal oli paguneid rohkem kui paljudel teistel."

Berendsoni arvates elas Ammas väga värvika ja uhke elu. "Ammas oli väga suur Eesti sõber. Seda ka väga laias tähenduses. Ta põles ajakirjanduse, eesti kultuuri, Eesti inimeste ja ühiskonna pärast. Selliseid inimesi on õnneks Eestis palju, aga neid võiks olla palju rohkem. Ta oli suure südamega naine. Ajakirjandusel on olnud viimasel ajal väga rasked ajad ja Ammas muretses ajakirjanike ja ajakirjanduse pärast," rääkis Berendson.

"Ta ei olnud karjerist. Sellise daamiga nagu Anneli Ammas julgeks minna igale poole," sõnas Berendson.

Pikalt koos töötanud Berendson ja Ammas on omavahel ka kirglikult vaielnud, kuid siiski oldi ühel lainel, tunnistas Berendson.