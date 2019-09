1. aprillist peaksid kõik Eesti apteegid vastama viis aastat varem seatud nõuetele, millest üks olulisemaid ja vaevalisemaid on ettekirjutus, et vaid proviisor tohib olla apteegi omanik. Kui apteek nõuetele ei vasta, peab ta uksed sulgema. Apteegid on oma lettidele ja akendele seadnud kalendrid, mis loevad kurjakuulutavalt päevi 1. aprillini, mil lõpetab nende sõnul töö suur osa Eesti ravimikauplustest. Tõepoolest, neli ja pool aastat kestnud üleminekuajast hoolimata vastab tänase seisuga nõuetele vaid 167 apteeki, samas kui 329 peab hakkama end alles seadusega kooskõlla viima. See tähendab, et proviisorid peavad kõik need apteegid välja ostma, et need saaksid edasi toimida.