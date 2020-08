Riskiriikidest naasvate eestimaalaste testimine võib maksma minna umbes pool miljonit eurot kuus

Iga nädal väljastab välisministeerium uuendatud nimekirja riikidest, kus nakatunute suhtarv nõnda kõrge, et sealt Eestisse tulles on vajalik 14 päeva karantiinis olla.

Septembrist aga saab ka lihtsamalt. Inimene võib kohe tööle naasta, kui see on vältimatult vajalik ning riiki saabumisel tehakse viivitamatult viiruse test ja testi tulemus on negatiivne. Kuni testi tulemuse teadasaamiseni peab inimene viibima täielikus eneseisolatsioonis. Negatiivse testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl ja näiteks poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Mitte varem kui 7 päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu.

Välisminister Urmas Reinsalu lausus eile "Aktuaalses kaameras", et Eesti inimeste testide kulu katab riik. Seda kinnitas täna Delfile ka sotsiaalminister Tanel Kiik. "Meie eesmärk pole soosida turismireise, vaid pakkuda võimalust neile, kes peavad tööalastel põhjustel käima välismaal ning siis naasma."

Ta ütles, et viimaste kuude statistikat vaadates võib arvestada, et ööpäevas lisanduks paarsada testi, mille kulud riik katab. Ta märkis, et kuus võib see maksma minna umbkaudu 0,5 miljonit eurot. Kiik rõhutas, et summa on väga lahtine ja sõltub paljudest asjaoludest. Tõmbub ju ka Euroopa kaart aina punasemaks ning samas sügisperioodil võib reisimine praegusega võrreldes väheneda "Küsimus pole lisakulus, vaid selles, et anda inimestele võimalus naasta tööle ja võimalikult varakult tuvastada nakkusohtlikke inimesi ja seeläbi ära hoida varjatud kollete teket," sõnas ta.

Samas, kas see ei soodusta seda, et minnakse riskipiirkondadesse pelgalt turismi eesmärgil? Nädalalõpp mõnes Euroopa suurlinnas tundub käegakatsutavam ning ei pea muretsema, et ohupiirkonda külastades järgneb kodumaal 14 päeva nelja seina vahel. Kiik selgitas, et eile pandi paika üldprintsiip, ta ei oska veel öelda, kas tuleb erisusi, aga see pole ka välistatud. "Ei usu, et praegune otsus turismipuhangu esile kutsub, seda enam, et kui hakataks süsteemi kuritarvitama, siis võimalik alati minna vana juurde tagasi."