Ringkonnakohus mõistis Pärnu linnavoliniku altkäemaksu küsimises süüdi

Altkäemaksu võtmine kujutab endast ametiisiku aususkohustuse kõige raskemat rikkumist. Altkäemaksu andmise, vahendamise või võtmise korral ei ole kahjustatavaks õigushüveks mitte ainult riigivõimu funktsioneerimine abstraktselt, vaid eelkõige riigivõimu õiguspärasus, ausus, usaldusväärsus ja äraostmatus. Nii altkäemaksu andev kui ka võttev isik moonutavad riigi tahet, allutades selle tasu eest enda huvidele.

Ringkonnakohus märkis, et ettevõtte jaoks parimate tingimuste nö „välja kauplemine“ pole Kalmerile ette heidetav, taoline käitumine ei evi karistusõiguslikku kvaliteeti ega saa kaasa tuua kellegi karistusõiguslikku vastutust. Küll aga on karistatav tegu linnapealt OÜ Parem Kallas kasuks altkäemaksu küsimine konkreetses summas või vara ehk antud juhul linnale kuuluvate kinnistuste üleandmise nõudmine OÜ-le Parem Kallas.

Ringkonnakohus leidis, et kogutud tõendid ei ole piisavad eitamaks isiku käitumises kuriteokoosseisu tunnuste puudumist. Kohtu hinnangul on väljaspool vaidlust, et Kalmer läks linnapeaga kokkusaamisele konkreetses vääringus vara üleandmise nõudmise/soovi/ettepanekuga tema juhitavale ettevõttele OÜ-le Parem Kallas. Samuti on Kalmer ise välja toonud, et (üheks) tema aktiivsesse poliitikasse minemise eesmärgiks oli just OÜ-ga Parem Kallas seotud vaidluse lahendamine. Seega läks Kalmer kohtu hinnangul linnapeaga kokkusaamisele selge eesmärgiga pakkuda linnapeale varakäsutuse vastutasuna oma volikogu liikme hääli. „Märgitu kõneleb selgelt ja kahtlusteta süüteokoosseisu subjektiivse koosseisu tasandil tahtluse intensiivseimas vormis toime pandud teost ehk sellest, et Kalmer läks linnapeaga kokkusaamisele eesmärgiga sõlmida ebaõigluskokkuleppe ja ta asus seda ka aktiivselt teostama“ märkis ringkonnakohus.

Karistuse osas rahuldas kohus prokuröri taotletu ja mõistis prokuröri poolt küsitud karistuse, mis on karistuse alammäärale lähedases määras. Prokurör on põhjendanud taotlust sellega, et tegemist on I astme kuriteoga, Kalmeri karistust kergendavad ja raskendavad asjaolud puuduvad ja kuritegu jäi katse staadiumisse.

Kui kohtukaebemenetluses tuvastatakse madalama astme kohtu otsuse vigasus, tuleb kaebemenetluse kulud jätta riigi kanda. Kuna ringkonnakohus tühistas varasema otsuse täies ulatuses jäid apellatsioonimenetluse kulud, summas 2 887 eurot riigi kanda.

Kalmerilt mõisteti välja sundraha 1 350 eurot ja maakohtus kantud õigusabikulud, summas 16 748,16 eurot, jäid Kalmeri kanda.

Otsust saab vaidlustada Riigikohtus 30 päeva jooksul.