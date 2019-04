Ringkonnakohus: kuulmise nõrgenemine ei saa välistada vanglas töötamist

Kuuldeaparaat Foto: TERJE LEPP

Tartu ringkonnakohus asus täna kuulutatud otsuses seisukohale, et valitsuse määruse "Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded" lisa on põhiseadusega vastuolus, sest sätestab, et kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi välistab vanglateenistuses töötamise.