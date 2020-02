Ringkonnakohtus hüvitiseta jäänud Martin Hallik läheb riigikohtusse

"Esiteks ei nõustu me sellega, et kui intiimsuhe on vahetult alluvate isikute vahel, siis tuleb igal juhul eeldada, et see ei ole konsensuslik. Seda ka siis, kui on hulgaliselt tõendeid, mis näitavad vastastikkust sõbralikku suhtlust. Sellise meelevaldse käsitlusega ei saa põhimõtteliselt nõustuda. Hallik ei ole mitte kedagi ahistanud ning tema töösuhe on õigusvastaselt lõpetatud," ütles Sild.

Ringkonnakohus otsustas täna, et jätab rahuldamata endise Tartu ülikooli raamatukogu juhi Halliku hagi Tartu ülikooli vastu. Kohtu hinnangul oli ülikoolil piisavalt alust Hallikuga töölepingu lõpetamiseks usalduse kaotuse tõttu. Kohtu hinnangul iseloomustab Halliku tõsist kohustuste rikkumist ka see, et olukord riivas paljusid raamatukogu töötajaid ja tõi kaasa ühe töötaja töölt lahkumise avalduse esitamise.

Advokaadi sõnul aga kirjutatakse juriiidilist jõudu kasutades ümber suhe Halliku ja tema kolleegi vahel.