Rimmel jääb siiski riigikokku ja koha Kokale peab vabastama hoopis Tiit Kala

Rene Koka tagasiastumise valguses on meedias, sealhulgas Delfis, kirjutatud, et riigikokku naastes peab tema jaoks koha vabastama Kai Rimmel. Sama teatas ka EKRE esimees Martin Helme.

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe selgitas Delfile, et tegelikult peaks Rene koka riigikogu liikmeks tagasitulemisel parlamendist lahkuma hoopis Kala, sest tema sai viimasena riigikogu liikmeks EKRE üleriigilisest asendusliikmete nimekirjast.

"Kai Rimmel oli asendusliige kõige kõrgemal kohal nii ringkonnas kui ka üleriigilises valimisnimekirjas," selgitas Koitmäe.

Riigikogu liikmeks on Koitmäe sõnul õigus saada sellel, kes on asendusliikmete järjekorras kõrgemal positsioonil. "Samuti on õigus saada liikmeks nii ringkonna kui ka üleriigilise nimekirja alusel. Kai Rimmel oli mõlema nimekirja puhul esimene," kordas Koitmäe.

Kai Rimmel pääses riigikokku Rene Koka asendusliikmena Harju- ja Raplamaa piirkonnast, kus Kokk sai pea 1500 häälega ringkonnamandaadi ja Rimmel täitis 873 häälega piirkonna kvoodi.

Tiit Kala kandideeris riigikokku Võru-, Valga- ja Põlvamaal, kus kogus 1033 häält ja on sellega piirkonna asendusliikmete nimekirjas esimene. Ta satub esimeseks ka üleriigiliselt valituks osutunud kandidaatide asendusliikmete nimekirjas, sest seal tema ees olnud Arno Sild loobus riigikogu kohast peale mulluseid valimisi.

Kokk lahkub tervislikel põhjustel riigikokku

Rene Kokk teatas täna, et esitab homme peaminister Jüri Ratasele tervislikel põhjustel lahkumisavalduse.

„Mul on kahju ministrina alustatut pooleli jätta, aga pean mõtlema oma tervisele ja perekonnale,” sõnas Rene Kokk. „Arstid on andnud mulle väga selge sõnumi, et pean elukorraldust muutma, tempot mõnevõrra maha võtma.”