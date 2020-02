Riina Solman: vanemliku hooleta lapsed ei ole kokkuhoiukoht

"On lausa lubamatu, kui vastab tõele, et riigi poolt suunatud rahalised vahendid omavalitsustele ei ole jõudnud vanemliku hooleta jäänud lasteni. Äärmiselt tähtis on toetada hooldusperesid ja maksta laste- ja turvakodu personalile töö eest väärilist tasu. Laste seisukohast on väga oluline, et kaadrivoolavust ei oleks ja nad saaksid usalda neid inimesi, kes neile selles olukorras igapäevaselt hoolt ja turvatunnet pakuvad," teatas Solman.

"Hoolduspere vanemad, kes võtavad vabatahtlikult enda juurde elama lapse ja kellele nad oma südame avavad, vajavad ning väärivad lapse üleskasvatamisel materiaalset toetust," lisas ta. Tallinn kulutab ühele hoolduspere lapsele 386 eurot kuus.

"Alles hiljaaegu sain kohtumiselt tagasiside, kus selgus, et Tallinna väikelaste turvakodus on lapsed lubatud 72 tunni asemel pikki kuid ja ootavad hooldusperre saatmist. Kindlasti on siin selgitused olemas, kuid erinevad signaalid asjaosalistelt annavad põhjust muretsemiseks," ütles Solman.

"Selles keerulises situatsioonis töötavaid inimesi kuidagi löögi alla seada ei soovi - tean, et sotsiaaltöötajad ja teised spetsialistid, kes annavad endast parima lastele turvatunde pakkumisel, ei jõua sageli 8-10 lapse (sealhulgas ka beebid) kõrvalt kõigile lastele aega pühendada nii palju, kui seda lapsed soovivad. Hoolduspere on siin sisuliselt ainus variant, kes saab lapsele võimalikult loomulikku kasvukeskkonda pakkuda."