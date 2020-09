Riina Solman vanavanemate päeva puhul: nende roll aitab luua tasakaalustatud ühiskonda

„Lapsed vajavad vanemaid, nad vajavad nii ema kui ka isa – seepärast tähistame emadepäeva ja isadepäeva,“ rääkis rahvastikuminister Riina Solman. „Kuid lapsed vajavad ka vanavanemaid, kelle elujõud ja soov ning võime traditsioone edasi kanda loovad tasakaalustatud ühiskonna. Mida rohkem eelnevatelt põlvkondadelt innustust ja elutahet saame, seda tervemad me riigina oleme. Igal inimesel ei ole lapsi, kuid igal inimesel on isa ja ema, vanaema ja vanaisa. Täna me täname neid.“

Maa tuleb täita lastelastelastega

Lauluga „Maa tuleb täita lastega“ end Eesti rahva südamesse laulnud Toomas Lunge kinnitas, et äsjane vanaisaks saamine tegi teda erakordselt õnnelikuks.

„Paljud sõbrad on juba vanavanemad. Mõtlesin ikka, et millal tuleb minu kord,“ sõnas Toomas Lunge. „Kui tegime laulust koos teiste lauljatega uusversiooni, jäi Hando Runneli aastatetagune erakordne sõnumitabamus kummitama:

Maa tuleb täita lastega

ja täita lastelastega

ja lastelastelastega

Meie perekonda sündinud väike tüdruk Lumi Lunge on minu jaoks unistuse täitumine.“

Ameerikast imbunud traditsioon

Riigikogu otsustas 2010. aastal tähistada vanavanemate päeva riikliku pühana septembrikuu teisel pühapäeval. Traditsioon sai suure rahvusvahelise tähelepanu, kui 1979. aastal Ameerika Ühendriikide president Jimmy Carter seadustas vanavanemate päeva rahvuspühana.

Vanavanemate päeva tähistatakse riikliku tähtpäevana või rahvuspühana samuti Kanadas, Prantsusmaal, Itaalias, Poolas ja Inglismaal.