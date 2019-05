Riina Solman: mehed on poliitikas üldiselt emotsionaalsemad kui naised

Vastne siseminister Mart Helme kritiseeris president Kaljulaidi teravalt: "Kui te ise panete ennast presidendi kingadesse, kampsunisse või pusasse, siis te olete just allkirjastanud valitsuse ametisse nimetamise (otsuse) ja ma ei varja, et kõikide nende ministrikandidaatide puhul on tehtud taustauuringud. Ja siis ilmub üks ajalehe artikkel ja see ajalehe artikkel on nii šokeeriv, et president tõuseb püsti ja lahkub saalist. See ei ole soliidne. See ei ole juriidiliselt korrektne. Seda võib endale lubada üks emotsionaalselt ülesköetud naine."