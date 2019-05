Riina Solman kavatseb perevägivallaga võitlemise võtta üheks oma olulisimaks teemaks

"Lugesin täna Eesti Ekspressist dramaatilist lugu lähisuhtevägivallast. Olen läbi lugenud eelmisel nädalal perevägivalla kohta avaldatu, sh ühe pere õnnetu olukorra prožektoriga valgustamise, mis õppetunnina loodetavalt aitab kujundada üldisi hoiakuid abistamaks probleemides peresid," kirjutas Solman sotsiaalmeedias.

Ta tunnistas, et inimlikult on kirjeldatud õudusi ja reaalselt kogetud kannatusi raske lugeda, aga seda on vaja teada ja sellest rääkida.

"Mul on hea meel, et väljaanne tõstis esile probleemi, mis ikka ja jälle kerkib. See, mis isiklikul tasandil ja eriti lapsi silmas pidades on lihtsalt kohutav, on ka ühiskonda pikemas vaates lõhkuv," nentis Solman. "See on üks lõhkuv spiraal, mis katkiste inimeste kaudu psüühikat taaslõhub ja võib lastele edasi kanduda."

Solmani hinnangul võivad vägivalla ja hirmu all kannatavad inimesed vahel taasluua sama mustrit. "Pikas vaates ei saa niimoodi tervemat ja paremat ühiskonda ehitada - sellist ühiskonda, mis oleks loov, enesekindel ja tugev," ütles ta.

"Tahan valitsuse liikmena selle teemaga eraldi tegeleda, olles vajadusel sillaks erinevate ministeeriumite vahel. Samas ei soovi ma sildistada ja ei taha, et see kujuneks loosunglikuks ülepaisutatud võitluseks, kus kõiki mehi ja isasid hakataks kahtlustavalt vaatama kui potentsiaalseid vägivallatsejaid ja emasid kui ohvreid. Siltidega sidusust ei loo," rõhutas Solman. "Tuleb tunnistada, et meil on ju ka vastupidiseid olukordi. Olukordi kus ohvriks on mees. Kõige hirmsam, kui ohvriks on lapsed, kes ennast kaitsta ei saa," nentis ta.

Solman ütles, et soovib perevägivalla vastase võitlusega tegeleda selleks, et tulevased põlvkonnad oleksid nendest traumadest üha rohkem vabad.