Riina Solman aasta naiseks pärjatud Annika Laatsist: ta on ühiskonna lõhestaja, hunt lambanahas

Ajakiri Anne ja Stiil valis neil päevil aasta naiseks Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi. See samm ei jäänud märkamata lahkunud valitsuses rahvastikuministri portfelli hoidnud Riina Solmanil, kes postitas ühismeediasse ootamatult reljeefse seisukohavõtu. Delfi avaldab valitud lõigud Riina Solmani ühismeediapostitusest.

"Tunnen Annika Laatsi hea sotsiaaltöö tegijana, tubli Risti koguduse õpetajana, keda järgivad innustunult sajad jüngrid. Teise külje pealt tean teda aga ühiskonna lõhestajana, nö hundina lamba nahas, kelle jutt on esmapilgul ilus ja sulnis, kuid miskipärast kannab südames suurt vimma maskuliinse ülemvõimu vastu kirikutes ja teeb kõik selleks, et oma varasemad haigetsaamised, (mida meil kõigil, kes tippu jõuavad, on parasjagu palju), sellele süsteemile kätte maksta ja see ära lõhkuda, kus ta haiget sai.

Mul puudus Annika Laatsi kohta eelarvamus enne, kui kohtasin teda Anne ja Stiili intervjuul. Valmistusin rahulikuks kõneluseks, olin varunud temale ütlemiseks keni komplimente. Vestlus kulgeski kenasti hetkeni, mil lauale pandi eriarvmust tekitav abielureferendumi küsimus. Annika välisest pehmest kestast sai sekundiga kuri hunt, kelle toon muutus kurjaks, noomivaks, laitvaks, ka kleepis ta osavalt oponentide külge halvustavaid silte - mitte millegi muu kui julguse eest temast teisiti mõtelda ja asju näha teisest vaatenurgast. Meenus nõukogude okupatsioon - kui Leninit ei kiitnud, olid rahvavaenlane.

Olen kindel, et Risti koguduse liikmetele on Annika hea karjane. Risti koguduse kristlastele panen aga südamele, et kristlus ei ole inimese järgmine. Kui kogudus jookseb pärast Annika Laatsi lahkumist tühjaks, tuleb tõestus ka sellele, et järgitud on üht osavat poliitikut, kelle agenda ei olegi kunagi olnud kogu rahvast ühendada, vaid omale poliitilist kapitali koguda, oma dogmat kehtestades kusagile välja jõuda. Pidev vastandumine kirikuringkondadele, kust Annika pärit on, ei ole kristlik käitumine. See käituine on ärritanud väga paljusid kristlaskonnas. Tuletame meelde, et kristlaseks loeb end üle 300 000 inimese viimase rahvaloenduse andmetel.