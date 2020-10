Riina Sikkut: valitsuse tegevusetus aitab kaasa koroonaviiruse hoogsamale levikule

"Vaatamata sotsiaalminister Tanel Kiige kindlas kõneviisis välja käidud lubadusele ei suutnud valitsus täna taas haiguslehtede küsimust ära otsustada. Ja seda olukorras, kus viimasel kahel päeval on Eestis olnud üle 200 nakatumisjuhtumi ja järjest lisandub töökohakoldeid," ütles Sikkut.

Viiruse hoogustumises mängib tema sõnul oma rolli see, et inimesed lähevad kergemate haigusnähtudega tööle, kuna esimest kolme haiguspäeva neile ei hüvitata. "See, et valitsus jätkuvalt käed rüpes istub ja lahendusega viivitab võib viia selleni, et Eestis tuleb taas kehtestada läinud kevadega sarnased piirangud," märkis Sikkut.

Sikkut meenutas, et sotsiaaldemokraadid esitasid juba poolteist kuud tagasi riigikogule eelnõu, mille seadustamise korral makstakse töötajatele haigushüvitist alates esimesest haiguspäevast ja seda 80 protsendi ulatuses tema palgast.

Selle lahenduse järgi kuuluvad esimesed kaheksa haiguspäeva hüvitamisele riigi ja tööandjate koostöös – 40 protsenti haigestunud inimese töötasust hüvitab haigekassa ja teise 40 protsenti tööandja. Üheksandast haiguspäevast kannab kulud haigekassa.