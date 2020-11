Riina Sikkut: uue eelarvega tuleb lahendada haiguspäevade mure

Ühtlasi kutsus Sikkut riigikogu toetama sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekut, mis suunab esimeste haiguspäevade hüvitamisse täiendavalt 30 miljonit eurot, et inimesed ei oleks sunnitud haigetena tööle minema. Sotsiaaldemokraadid hakkavad muudatusettepanekute hääletamise eel vaheaegu võtma, et survestada valitsust leppima lõpuks kokku haigusraha maksmise uues korras.

"Viimase 14 päeva haigestumus 100000 inimese kohta on 223, mis on kõrgem kui kunagi varem. Viimase ööpäeva jooksul lisandus 274 positiivset testitulemust, terviseameti Põhja regionaalosakonnal on jälgimisel enam kui 13000 inimest, eristada saab 28 kollet, neist kaheksa on töökohakolded. Lisaks on veel neli koolikollet, kolm üritustekollet, kaks lasteaiakollet, kaks hooldekeskuse kollet, haiglakolle ning Tallinna vanglakolle. Ka viimased on seotud töökohtadega," rääkis Sikkut, osutades olukorra tõsidusele.

Haiguspäevade heldema kompenseerimise kõrval seisavad sotsiaaldemokraadid ka hooldekodu koha kättesaadavamaks muutmise eest. Veel tahavad nad tuua koolidesse mahetoidu, toetada omavalitsusi jalgrattateede kavandamisel, muuta alampalga ja seega ka keskmise pensioni tulumaksuvabaks. Kokku tehti eelarvele 19 muudatusettepanekut.

