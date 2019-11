Riina Sikkut rahastaks teadust luksusautomaksust saadud eurodega

„Valimiste eel allkirjastasid suuremad erakonnad teadusleppe, millega võeti kohustus jõuda teadus- ja arendustegevuse rahastamisel ühe protsendini SKPst. Selle kokkuleppe sõlmimise juures oli ka tänase valitsuskoalitsiooni kaks osapoolt, kuid sarnaselt 100-eurose pensionitõusuga unustati ka see lubadus. Põhjenduseks toodi, et riigil ei ole raha,“ ütles Sikkut.

Teaduse rahastamata jätmine pärsib Sikkuti sõnul majanduskasvu, mis kahandab tulevikus pensionide või tervishoiu rahastamise võimalusi. „Sellel koalitsioonil puudub poliitiline julgus leida vajaminev summa olemasoleva eelarve piires, mis tähendaks kärpeid muudes valdkondades. Ei ole ka valmisolekut suurendada tulevikuinvesteeringute nimel tänast eelarvemiinust. Samuti pole julgust ega ideid maksutulude suurendamiseks,“ märkis Sikkut.

Sotsiaaldemokraadid on teinud ettepaneku luksusautomaksu kehtestamiseks autodele, mis on kallimad kui 50 000 eurot. See on Sikkuti väitel vaid üks näide sellest, kuidas leida ühiskonnale mõistetaval moel riigile tulusid juurde. „Automaksuaruteludes on värvikalt kirjeldatud me uhket autoparki ja autoomanike madalaid sissetulekuid. Näiteks liiklusregistris oli eelmisel suvel arvel umbes poolsada Ferrarit F430, millest tervelt 80 protsenti oli mõne ettevõtte teenistuses niiöelda lisandväärtuse tootmise protsessis. Kõrgtehnoloogia kasutamine meie transporditööliste käsutuses on muidugi tore,“ märkis Sikkut. „Aga alternatiiv oleks luksusautomaks ja 25 miljonit lisaeurot teadusele, mille alarahastamine teeb lõpuks vaesemaks nii luksusautode omanikud kui ka ülejäänud ühiskonna.“