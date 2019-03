Riina Sikkut: on murettekitav, et abortide riikliku rahastamise lõpetamine üldse koalitsioonikõneluste laual oli

Sikkut kirjutab Facebookis, et tema jaoks on murettekitav, et abortide riikliku rahastamise lõpetamine üldse koalitsioonikõneluste laual oli. "Naiste reproduktiivtervist puudutav küsimus ei tohi olla parteipoliitilise kauplemise objekt. Seda enam, et naiste kehasid ja elusid puudutava teema üle arutlevad kolme partei juhtivad (mees)poliitikud ilma valdkonna eksperte kaasamata."

"Ühtlasi on kahetsusväärne, et kogu teemapüstitus juhindub väitest, justkui me riiklikult soodustaks laste sündimata jätmist," lisas Sikkut. "Abortide keelustamine või riikliku rahastamise lõpetamine ei pane lapsi rohkem sündima ning veel vähem paneb ta sündima soovitud ja armastatud lapsi. Küll aga võib selliselt naiste karistamine ja õiguste piiramine tuua kaasa olulisi tervisekahjusid, kaotatud elusid ja katkisi hingi."

Ühtlasi avaldas minister tänu kõigile neile, kes on panustanud noorte seksuaaltervise edendusse, raseduskriisi nõustamisse ja olnud seeläbi abiks paljudele. "Me ei vaja seda, et poliitiliste punktide saamise eesmärgil tehakse ümber asju, mida on eest vedanud oma ala eksperdid ning teinud seda tulemuslikult."