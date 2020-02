Riina Sikkut: lastele mõeldud miljoni kasutamata jätmise eest peab Tallinn kaaluma abilinnapea vahetamist

Riigikogu liikme, sotsiaaldemokraat Riina Sikkut sõnul näitavad sellised uudised, et Tallinna sotsiaalvaldkond vajab oluliselt professionaalsemat juhtimist ning Tallinn peab kaaluma abilinnapea vahetamist.

Sikkuti sõnul on asi selles, et kui linna juhtiv erakond keskendub eelkõige oma positsioonide hoidmisele, siis kannatab sisuline töö.

“Tallinna sotsiaalvaldkonnas on see teine tõsine probleem lühikese aja jooksul. Kriminaalasi Ida-Tallinna Keskhaiglas ja miljoni lastele mõeldud euro kasutusele mitte võtmine viitavad sellele, et juhtimine on korrast ära. Sotsiaaldemokraatidele teadaolevalt on praegune abilinnapea Betina Beškina linnapea usaldusisik ning meediainimene, kelle põhitöö on hoolitseda selle eest, et linnapea saaks valimistel hea tulemuse. Sotsiaalküsimuste eest vastutajaks peab linnavalitsuses olema inimene, kes on selles väga keerulises valdkonnas sisuliselt pädev ning keskendub südamega eakate inimeste, laste, erivajadustega inimeste ja kõigi teiste linnalt tuge vajavate inimeste aitamisele. Tänane abilinnapea võiks pigem jätkata linnapea meedianõuniku positsioonil,” ütles Sikkut erakonna pressiteenistuse vahendusel.

Sikkuti sõnul ei saa linn jätta sellistele tegematajätmistele reageerimata.

“Lastele mõeldud miljoni kinni pidamine linna kontodel ei ole ju ainus valdkonna probleem. Linn ei suuda tagada ka eakatele väärikat vananemist. Pole piisavalt munitsipaalmaju ja linnakortereid, tuhanded eluasemeteenuse vajajad ootavad aastaid ja aastaid järjekorras. Linna haiglates on korruptsioonikahtlused. Kõik viitab sellele, et linn vajab sotsiaalküsimustega tegelema uut ja pädevat abilinnapead,” täiendas Sikkut.

Sikkuti hinnangul vajab Tallinna sotsiaalvaldkond laiemat analüüsi.