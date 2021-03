Riina Sikkut: kodus püsimine tuleb viiruse kontrollimatu leviku tõttu inimestele kinni maksta

Neile nakatanutele ja lähikontaktsetele, kellel ei ole õigust hüvitisele või on see 500 eurost madalam, tekiks aga eelnõu järgi õigus ühekordsele 500 euro suurusele toetusele.

"Olukorras, kus nakkus levib kontrollimatult ja tervishoiusüsteem töötab suure pinge all, peab riik omalt poolt tegema kõik selleks, et positiivse testitulemise saanud inimesed püsiksid kodus," ütles Riina Sikkut.

Täna tähendab haiguse või lähikontaktsuse tõttu koju jäämine inimestele 30-protsendilist sissetuleku kaotust alates teisest päevast. "Kuna vajalike otsustega on venitatud, siis on meil jätkuvalt palju töökohakoldeid, sest lähikontaktsetel on surve käia tööl, et mitte kaotada oma sissetulekus,“ lisas Sikkut.

Sotsiaaldemokraatide hinnangul tagaks nende ettepaneku kiire elluviimine viiruse levikut peatada, sest inimesed saaksid kodus püsida. Samuti oleks Sikkuti sõnul paremini kaetud toidu ja ravimite koju tellimisega või teistest pereliikmetest eraldumise seotud lisakulud.

Leevendust saaksid ka tööandjad, kuna heldema hüvitamise skeemi kulud jääksid riigi kanda.