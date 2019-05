Riina Sikkut kandideerib sotsiaaldemokraatide esimeheks

Sikkut ütles erakonnaliikmetele saadetud pöördumises, et seniste möödapanekute otsimise kõrval tuleb mõtestada lahti, millist rolli sotsiaaldemokraadid Eesti ühiskonnas täidavad.

“Küsimus ei ole suuremas pensionis või puhkusepäevades, vaid selles, mis muresid peame lahendama 21. sajandil samaväärse missioonitundega nagu seda oli riikliku pensioni loomine või tasustatud puhkuse võimaldamine töötajatele üle saja aasta tagasi,” märkis ta.

"Riiklik tervisekindlustus, sotsiaaltoetused, pension, töötajate heaolu töökohal ja isegi tasustatud puhkus ning tasuta haridus olid need revolutsioonilised ideed, mis sotsiaaldemokraate nende kõrghetkedel kandsid. Täna on nende sammudega kõik päri,” nimetas Sikkut näited.

Tema sõnul on ühelt poolt õige, et sotsiaaldemokraadid peaks pöörduma oma juurte juurde tagasi, kuid näeb, et vaja on enamat. “Praegused muutused maailmas mõjutavad meid rohkem, kui mistahes seni,” sõnas Sikkut ja tõi erakonnakaaslastele välja, et koos tuleb kujundada ambitsioonikas kava Eesti kestmiseks.”

Muidugi on sotsiaaldemokraadid Sikkuti sõnul alati seisnud töötajate eest, taotlenud mistahes erinevate etteantuste kiuste kõigile võrdseid võimalusi ning öelnud, et kedagi ei jäeta maha. “Kuid ennekõike on sotsiaaldemokraadid olnud progressiivsed. Need, kes vaatavad tulevikku ja kes suunavad seda nii, et ühiskond tervikuna ja iga selle liige võidaks,” lisas ta.

“Hoolimine ja abivajaja aitamine ei tähenda lõpmatut käehoidmist. Sotsiaaldemokraadid seisavad selle eest, et iga inimene saaks kujundada oma elu. Keegi meist ei ärka hommikul mõttega ‘’kuidas riik mind täna aidata saab’’. Me tahame ise hakkama saada. Ja ühiselt teeme asju, mis üksi üle jõu käivad ega lase meil endil hakkama saada,” sõnas Sikkut.