Riina Sikkut eliitvaktsineerituist: on oluline reegleid jälgida, peame saama riiki usaldada

Eile õhtul kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas sotsiaalministeeriumi kantsler ja regionaalhaigla nõukogu liige Marika Priske sai jaanuari alguses koroonavaktsiini. Tasub meenutada, et tänaseks pole seni isegi kõik meditsiinitöötajad veel kaitsesüsti saanud.

Sotsiaaldemokraat Riina Sikkut kuulis juhtunust ajakirjaniku käest. "Eks see on ju samalaadne juhtum nagu Rakveres ja Valgas," viitas Sikkut pärast mõttepausi kahele varasemale juhtumile, kus vaktsiini pakuti inimestele, kes polnud ei meditsiinitöötajad ega riskirühmas. "Tuleb kindlustada reeglite täitmine," lisas Sikkut.

Sikkut nentis, et see, et meil on mõned "valitud" isikud, kes saavad vaktsiini varem kätte, mis näitab, et reegleid ei jälgita. "On oluline, et meil oleks usaldus riigi vastu, seega tuleb reegleid järgida. Pole vahet, kas nimetada see korruptsiooniks või eelisjärjekorraks - ette nähtud juhtnööridest tuleb kinni pidada," kõneles ta.

Sikkut viitas tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnavõtule eilsel terviseameti pressikonverentsil, kus Kiik väitis, et sääraseid eliitvaktsineerituid on veel. "Selliseid juhtumeid tuleb ilmselt veelgi," oletas Sikkut.

"Korruptiivset käitumist aitab ära hoida see, et reeglid on selged ja teadlikkus kasvab. Avalikuks tulnud juhtumid seda loodetavasti teevad."