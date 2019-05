Riina Sikkut: alkoholiaktsiisi langetamine suurendab vägivalda, kuritegevust, haigestumist ja surma

“Kahjuks või õnneks on maailm meie ümber keeruline ja aega tagasi keerata ei saa. Aktsiiside langetamine ei lõpeta päevapealt piirikaubandust lõunas ära ega tekita seda ka põhjas juurde,” ütles Sikkut. Ta lisas, et Lätis käiakse mitmetel põhjustel, näiteks suvepuhkusel või mööblikaupluses Ikeas ostlemas.

Peale selle on Sikkuti hinnangul Soome turistide eelistatud reisisihtkohtade muutumise põhjused mitmetahulised. “Muuhulgas on läinud taskukohasemaks eksootilistesse paikadesse reisimine, Finnair teeb soodsaid otselendusid Aasiasse ja eelmisel aastal leevenesid Soomes reeglid, mis puudutavad toidukauplustes müüdavat alkoholi,” ütles ta.

Koalitsioonipartnerid pole senini Martin Helme aktsiisilangetamise ideed toetanud. Keskerakondlasest majandusminister Taavi Aas ei pidanud sellist sammu aprillis võimalikuks ja valitsus on lükanud eelarvemõjuga teemade puhul, olgu aktsiisid või pensionitõus, otsustamise edasi. “Tõsiasi on ka see, et valitsus pole vastavat eelnõu arutanud ja riigikogu järgmisel nädalal ei kogune. Kõike seda arvesse võttes on ülimalt keeruline prognoosida, et 1. juulist võiks jõustada asi, mida veel olemas ei ole,” selgitas Sikkut.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees nentis, et alkohol teeb palju kahju nii inimeste elule ja tervisele kui ka peresuhetele ja Eesti siseturvalisusele. Alkoholikahjude vähendamiseks on vaja mitmekesiseid tegevusi – reklaamipiiranguid, sõltuvusest vabanemise nõustamist ja raviteenuseid, samuti alkoholi hinda ja kättesaadavust puudutavad otsuseid.