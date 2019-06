Riina Sikkut: alkoholi odavamaks tegijad läksid suurele riskile

"Selle muudatuse suur viga on, et see põhineb usul, et aega saab tagasi pöörata, aga aega ei saa tagasi pöörata. Maaletoojate, tootjate, müüjate, tarbijate, Soome valitsuse ja Läti valitsuse käitumine ja otsused ei ole meie kontrolli all ning puudub igasugune analüüs, mis saab pärast 1. juulit, mil aktsiis langeb," ütles sotsiaaldemokraatide nimel kõnelenud Riina Sikkut. Samuti toimus eelnõu menetlemine ja jõustamine pretsedenditult kiiresti, kõiki häid tavasid rikkudes, lisas ta.

Piirikaubanduse vähendamine on Sikkuti sõnul täiesti legitiimne soov, kuid tegelikult ei ole kellelgi veendumust, et nii läheb ja aktsiisid soovitud mahus laekuvad. "Alkoholi odavamaks muutmisega võttis valitsus endale väga suure riski. Kui praegu võtab alkohol meilt umbes 1000 inimest aastas, siis Arstide Liidu president Jaan Sütt leiab, et kõige tagasihoidlikumate arvestuste põhjal suurendab kasvav tarbimine juba esimesel aastal surmade arvu 150 võrra. On kahju, et valitsuse kõige pakilisem küsimus on joomise soodustamine," lausus Sikkut.