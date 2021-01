Riiklik ekspertkomisjon teise vaktsiinidoosi edasi lükkamist ei toeta

„Komisjoni liikmed jõudsid ühiselt järeldusele, et peame toetuma läbiviidud uuringutele ning teemat võib uuesti kaaluda, kui tuleb täiendavaid andmeid sellest, et vaktsiini efektiivsus ei vähene, juhul kui teine doos manustada hiljem,“ ütles riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni juht Maris Jesse. „Seega tuleb lähtuda tootja antud juhistest ning vaktsineeritavad tuleks teistkordselt vaktsineerida 21 päeva pärast esimese doosi saamist või selle päeva lähedal esimesel võimalusel.“

Lisaks oli komisjonis arutelul COVID-19 vaktsineerimise plaani uuendamine ning perearstide juures vaktsineeritavate riskirühmade täpsem prioriseerimine. „COVID-19 riskirühmad pandi koostöös immunoprofülaktika ekspertkomisjoniga algselt paika möödunud suvel. Eile vaatas komisjon üle, millises järjekorras hakkavad perearstid erinevaid riskigruppe vaktsineerima kutsuma,“ ütles immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, perearst dr Marje Oona.

„Loodame alustada riskirühmade vaktsineerimisega veebruari alguses, kui Eestisse saabuvad vaktsiinikogused seda võimaldavad. Riskirühmade vaktsineerimine toimub mitme kuu jooksul. Riskirühmi hakatakse kutsuma järk-järgult, inimestele saadetakse teavitused ja nendega võetakse ka otse ühendust, mistõttu ei ole vaja muretseda – kõik riskigrupi inimesed saavad võimaluse vaktsineerida.“

„Kuna esialgu on vaktsiinide tarnekogused piiratud, siis on prioriteetide seadmine vajalik, et võimaldada esmajärjekorras kaitset kõige kõrgemas haigusriskis olevatele inimestele ning hoida seeläbi ära haiglate ülekoormust,“ ütles terviseala asekantsler Maris Jesse. „Kõigile soovijatele võiks avaneda võimalus vaktsineerimiseks teise kvartali jooksul.“

Ekspertkomisjon kinnitas riskirühmade vaktsineerimisele kutsumise põhimõtted ja järjestuse lähtudes inimeste vanusest ja/või terviseseisundist ning võimaliku COVID-19 haigestumise raskusest. Esmajärjekorras hakatakse kutsuma vaktsineerimisele patsiente vanuses ≥80 aastat.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.