Riik vaatab oma varudele otsa. Koroonaviirusega võitlemiseks tehakse koos teiste riikidega ühishange

Täna pärastlõunal perearstidega kohtunud sotsiaalminister Tanel Kiik sõnas, et kuigi perearstid on koroonaviiruse ohu ja sellest teavitamisega hästi hakkama saanud, on õhus veel küllalt muresid, millega peab tegelema.

“Meil on teada, et on olukordi, kus tervishoiuteenuste osutajate varude jääk ei ole väga suur, kuid see probleem pole üldine, vaid sõltub konkreetsest perearsti praksisest. Tulenevalt gripihooajast ja koroonaviiruse leviku ohust, on nõudlus on olnud suurem,” rääkis Kiik ning kinnitas, et riigiasutused on teinud omavahel ülevaate, kui palju tarvilikke vahendeid praegu olemas on.

Tänaseks on 19 Euroopa Liidu riiki teinud suurenenud nõudluse tõttu ühishanke, et varusid täiendada. Ühine hange on väikeriikide vaatest hea, sest nii ei krahma suuremad riigid lõviosa kaitsevarustust endale ning protsess on solidaarsem.

“Ka kaitseminister on avaldanud valmisolekut, et kaitseväe reservidest on võimalik saada lisatuge kaitsemaskide jaoks. Pärast seda tuleb muidugi reservid taastada,” sõnas Kiik. Samuti arutati eilsel koroonaviiruse töörühma koosolekul, et kuidas jagada ministeeriumite ja ametkondade vahelisi ressursse omavahel paremini, et vajadusel viirusepuhanguga paremini toime tulla.

“Arusaadavalt on perearstide vaates kõige olulisem just adekvaatse info pidev saamine nii terviseametilt kui sotsiaalministeeriumilt ja haigekassalt: kas on uuenenud ohuhinnangud või tegevusjuhised. Tunnustan perearste, kes on andnud palju head nõu, kuidas toimida nii oma patsientidega kui ka helistajatega nõuandeliinile. Uurisin ka perearstide töökoormust, see on seni mõistlik ja ülekoormust pole, kuid tuleb olla valmis, et olukord võib kiiresti muutuda ja siis on vaja perearstidel olla valmis suuremaks koormuseks.”