Riik toetab muinsuskaitse all olevate ehitismälestiste säilitamist

„Ajaloolise pärandina on üle Eesti palju selliseid omandireformiga omanikele tagastatud, kuid räämas ja taastamist vajavaid muinsuskaitse all ehitismälestisi, mille korda tegemine nõuab investeeringuid,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Riik on otsustanud siin õla alla panna ning toetada nende säilitamist regionaalset arengut soodustava meetmena.“

Eestis on ehitismälestisena kaitse alla võetud üle 6000 ehitise sh üle 2000 ehitismälestise asub mõisakompleksides. Samuti on kaitse all paljud ajaloolise ja arhitektuurse väärtusega sakraalhooned, näiteks kirikud ning haldushooned, näiteks vallamajad ja raekojad. Veel on õppehooned, kindlused ja linnakindlustused, erinevate elamute näiteid on arhailistest rehielamutest kuni esinduslike kortermajadeni.

Ehitismälestiste halva seisukorra üks oluline põhjus on ehitiste õigusvastaselt võõrandatud hoonete väärkasutus Nõukogude võimu perioodil. Omanikud ei ole saanud neid hooneid järjepidevalt majandada ega heaperemehelikult hooldada. Tulemusena nõuab nende objektide taastamine ja säilitamine omanikelt märkimisväärseid rahalisi investeeringuid.

Määruse muudatus võimaldab kasutada erastamisest laekuvat raha toetuse andmiseks omanikele tagastatud ehitismälestiste hooldamiseks, remontimiseks, restaureerimiseks, konserveerimiseks ja taastamiseks.

Võttes arvesse omandireformi reservfondi kahanevat ressurssi, otseselt seadustest tulenevaid kohustusi ja muid ettenähtavaid vajadusi, on selleks otstarbeks võimalik toetusi eraldada orienteerivalt järgneva viie aasta jooksul kuni 1 miljon eurot aastas.