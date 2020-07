Riik tellis ERRilt nakatumispuhangu hirmus teleekraanijaanid

Jaanipühad said veedetud ohutult



"Justnimelt see oligi Riigikantselei eesmärk, kui jaanipäevaga seotud kampaaniat ette valmistati, et inimesed väldiks suuri rahvakogunemisi ja seeläbi hoiaks nakatumiste arvu madalal," märkis Klemm jaanipäevaprogrammist rääkides. "Kõige olulisem oli maandada Eestis uute nakkuspuhangute tekkimise riski. Inimesed olid kriisi ajal kohusetundlikud, püsisid kodus ja hoidsid teistest distantsi – kogu selle pingutuse järel peame olema eriti ettevaatlikud, et me ei kaotaks oma valvsust ja ei võtaks asjatuid riske."

Terviseamet kinnitas 8. juulil , et jaanipäev haigestumisi juurde ei toonud.