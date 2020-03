Riik soovitab autokoolidel rangelt sõiduõpe lõpetada. Mitte kõik ei võta seda kuulda

Eile saatis haridusministeerium seoses riigis rangemate liikumispiirangute kehtestamisega lõpuks ka autokoolidele rangema soovituse: õppesõidud tuleks lõpetada. Kui veel eelmisel nädalal oli autokoole, kes eriolukorrale vaatamata viimaseid sõite läbi viisid, siis tänaseks on enamus sellest loobunud.

"Siin eelmisel nädalal umbes kaks (õpetajat - toim) kümnest sõitsid. Tänaseks on nad lõpetanud ja otsus on vastastikune," ütles autokooli Autom juht Alar Hermanson, et autokooli enamus kliente on ikkagi õpilased, kes saavad isegi aru, et peavad karantiini reeglitest kinni pidama. Ka sõiduõpetajad mõistavad tema sõnul, et ei ole mõtet riske võtta.

"Aga on ka vastupidiseid näiteid - üks õpetaja ütles, et nii palju kui on inimesi, on ka arvamusi," ütles Hermanson. Siiski on need paar õpetajat ka nüüdseks sõidud ära lõpetanud - möödunud nädalal lahendasid Hermansoni sõnul lihtsalt sõidutundidele tekkinud järjekordi.

Hermanson küsis tegelikult juba eelmisel nädalal maanteeametilt praeguse olukorraga seoses konkreetset seisukohta - öelgu nad konkreetselt, kas tohib või ei tohi sõiduõpet läbi viia. "Aga kuna hakati ajama ümbernurga juttu, et vaadake ise, siis sellist seisukohta ka vaja pole. Kuni eile tuli haridusministeeriumilt märgukiri, mis ei olnud ka, et peaksime lõpetama, aga "tungivalt soovitame"," räakis Hermanson.

Autokoolide liidu esimehe Neeme Külmalliku sõnul on eile saadud juhiste järel peatanud tegevuse enamik autokoolidest. Miks nad seda varem ei teinud? Sest autokoolid ei olnud esialgses loetelus nende asutuste hulgas, mis kindlasti kinni pidid minema.