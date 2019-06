Riik plaanib teavitada vanemaid, kui nad soovivad lapsele nime, mida keegi juba kannab

Rahvastikuminister Riina Solman saatis kooskõlastusringile uue nimeseaduse eelnõu, mille eesmärk on nimetraditsiooni hoidmine ning isikunimede ühtlustatud ja õiguspärane kasutamine Eestis.

Seadus sisaldab nõuet, et sündi registreeriv perekonnaseisuametnik teavitab sünni registreerimisel vanemat, kui lapse nimeks soovitakse isikunime, mida rahvastikuregistri andmetel kannab vähemalt üks elus isik.

"See ei tähenda muidugi, et vanemad ei võiks sellist nime panna, aga see annab neile teadmise ja võimaluse kaaluda, kas nad soovivad lapsele panna juba esinevat nimekomplekti," selgitas Solman.