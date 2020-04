Riik ootab kaht isikukaitsevahendite tellimust sel nädalal

Hiina lepingu kogumaksumus on 11,4 miljonit dollarit. Tehtud tellimus on suuremahuline, sest see sisaldab nii haiglate, hooldekodude, päästeameti, politsei- ja piirivalveameti ning teiste ametkondade ühe kuu vajadusi. Tellitud on järgnevaid isikukaitsevahendid:

· kirurgiline ühekordne mask – 5,5 miljonit

· respiraatormask FFP2 – 2 miljonit

· respiraatormask FFP3 – 100 000

· kaitseprillid – 100 000

· kindad – 25 miljon paari

· kaitsekitlid (kolm erinevat tüüpi) – 1,1 miljonit

· peakatted – 500 000

· jalanõude katted – 2 miljonit

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on sõlminud lepingu rahvusvahelise logistikafirmaga. Lepingupartner koordineerib erinevatelt tootjatelt kaupade vastuvõtmise Shanghais ja korraldab kaubaveo nelja lennureisiga, millest esimene peaks maanduma 6. aprillil. "Oleme veendunud ettevõtte professionaalsuses – infovahetus on kiire ja selge," sõnas Jaak Aab.

"Lisaks Hiina lepingule oleme sõlminud viis kokkulepet väiksemate koguste peale, millest kaks peaksid saabuma selle nädala jooksul. Nendes tellimustes on sees respiraatormaskid, kirurgilised maskid, kindad, kaitseprillid ja -kitlid," loetles minister.

"Palun olla mõistev, kui tarneajad muutuvad," ütles Aab. "Kinnitan, et töötame iga päev selle nimel, et isikukaitsevahendid jõuaksid meieni võimalikult kiiresti. Tänan kogu valitsuse nimel mõistva suhtumise eest."