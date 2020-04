Riik keelab lõpuks sõiduõppe, sest mõni autokool on rangeid soovitusi eiranud

Tänasel valitsuse istungil on täiendava eriolukorra meetmena plaanis korraldus, mille kohaselt peatatakse mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitused. Kui koolituse teooriaõpet on võimalik korraldada distantsilt veebi vahendusel, võib õpe jätkuda.

Riik on sellise soovituse juba rangelt andnud kaks nädalat tagasi, kui sõnum oli selge: õppesõidud tuleks lõpetada. Sellele reageerisid autokoolide liidu esimehe Neeme Külmalliku sõnul koheselt pea kõik autokoolid.

Delfil õnnestus kohe ka välja selgitada, et üks suuremaid autokoole - OÜ Autosõit - sellele rangele soovitusele vilistab. Õigupoolest jätkavad nad õppesõite tänase päevani, nagu kinnitas ettevõtte juhatuse liige Indrek Madar Delfile.

Kuidas nad suhtuvad valitsuse kavandatavale korraldusele, Madar vastamisega ei kiirusta. Ütleb, et ei tasu rutakalt asja kommenteerida ja otsust veel ju ei ole.

Külmallik ütles täna Delfile, et põhiosa autokoolidest lähtub endiselt valitsuse rangest soovitusest ja sõiduõpe neis on peatatud. Siiski olid tema sõnul mitmed autokoolid pahased, kuna heas usus tegevuse peatanud autokoolid kaotavad konkurentsieelise Autosõidule, kes oma tegevusega koroonaviirusele vilistab.

"Konkurentsieelis on majanduslik teema. Palju hullem on ikkagi see, et me püüame sellest viirusest ju jagu saada. Kui ikka käib kümme inimest autost läbi, siis inimesele otsa vaadates ei saa aru, kas ta on haige või ei kanna viirust. Seda ei tea ju kunagi," rääkis Külmallik.

Küll aga ei näe tema sõnul mitmed autokoolid probleemi selles, et A-katekooria ehk mootorratta sõiduõpe võiks edasi toimida.

"Miks ei võiks edasi tegeleda. Seal ju kontakti ei ole. Selle võiks erandiks teha," ütles Külmallik. "Aga kui valitsus nii otsustab, siis nii on," ei hakka Külmallik protestima. Siiski ei välistata A-kategooria sõiduõppe jaoks erandi taotlemist.

Valitsuse kavandatavat keeldu ei rakendata mootorsõidukijuhi koolitustele, mille raames koolitatakse välja kaitseväelasi, samuti kui alarmsõidukijuhi koolitust antakse politseiametnikule, päästeteenistujale, abipolitseinikule ja vabatahtlikule päästjale.