Riik kavatseb koolitusasutustele rangemad nõuded kehtestada

Töötukassa pressiesindaja Lauri Kool ütles Delfile, et asutuse kodulehele saavad praegu koolitusi üles panna kõik, kes täidavad täiskasvanute koolituse seaduse nõudeid.

"Kõik koolitajad, kes seaduse nõudeid täidavad, saavad koolitusi meie lehele panna – see ei tähenda, et nendel osalemist automaatselt ka töötukassa toetab," ütles Kool.

Töötukassast ei saa inimene koolitusi soovipõhiselt, vaid sellel saab osaleda, kui nõustamise käigus on selgunud, et klient vajab töö leidmiseks uusi oskusi. Kooli sõnul ei ole edu koodi ja rahvaravi põlistarkuste ammutamine veel nende hulka kuulunud.

"Kuna koolitusturg on väga lai, siis soovitame oma klientidel teha põhjalik eeltöö koolituse valimisel. Kui selgub, et valitud koolitus ei vasta nõuetele, oleme koostöö koolitajaga peatanud või lõpetanud. Probleemidest teavitame alati ka ministeeriumit," teatas Kool.

Ministeerium karmistab nõudeid

Riiklikku ja haldusjärelevalvet täienduskoolitusasutuse pidajate ja nende tegevuse vastavuse üle seaduses ja selle alusel kehtestatud nõuetele teostab haridus- ja teadusministeerium

"Kuna kõigil, kes vastavad seaduse nõuetele, peavad olema võrdsed võimalused turul, siis saavad nad oma koolitusi töötukassa lehele ka panna, inimene saab seal tutvuda koolitustega - see ei tähenda, et ta seda koolitust ka saab," ütles Kool.

Töötukassa hinnangul vajab aga koolitusturg korrastamist ja erinevate valdkondade koolituste korrastamisest on olnud ka juba juttu.